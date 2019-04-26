В Пинске «Ауди» не пропустила мотоцикл — два человека в реанимации

Мотоциклист и его пассажирка тяжело травмированы в ДТП, которое случилось вечером 25 апреля в Пинске.

На перекрестке улиц Первомайская и Добрая столкнулись легковой автомобиль «Ауди А4» и мотоцикл «Хонда».

Легковушка и мотоцикл двигались во встречных направлениях. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 28-летний пинчанин, управлявший «Ауди», при повороте не уступил дорогу мотоциклу

27-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка (оба — жители Пинска) получили тяжелые травмы и бил доставлены в реанимацию Пинской городской больницы.