В Пинске «Ауди» не пропустила мотоцикл — два человека в реанимации
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Мотоциклист и его пассажирка тяжело травмированы в ДТП, которое случилось вечером 25 апреля в Пинске.
На перекрестке улиц Первомайская и Добрая столкнулись легковой автомобиль «Ауди А4» и мотоцикл «Хонда».
Легковушка и мотоцикл двигались во встречных направлениях. Как
27-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка (оба — жители Пинска) получили тяжелые травмы и бил доставлены в реанимацию Пинской городской больницы.