В субботу воздух прогреется до +27°С
В субботу на территории Беларуси будет по-летнему жаркая погода, которую в Беларусь принесет область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой и неустойчивой воздушной массе.
Ожидается переменная облачность.
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, местами +4..+7°С, максимальная в середине дня +21..+27°С.
Атмосферное давление будет падать.