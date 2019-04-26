В субботу воздух прогреется до +27°С

/ Общество
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В субботу на территории Беларуси будет по-летнему жаркая погода, которую в Беларусь принесет область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой и неустойчивой воздушной массе.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, местами +4..+7°С, максимальная в середине дня +21..+27°С.

Атмосферное давление будет падать.
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Тэги: погода

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