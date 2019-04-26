В Минске задержали инсценирующих ДТП для страховых выплат аферистов

Мошенническую схему с инсценировками ДТП выявили сотрудники десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК.









По информации пресс-службы МВД, правоохранители задержали троих ранее не судимых молодых минчан. Их подозревают в инсценировке как минимум четырех дорожно-транспортных происшествий с участием восьми легковых автомобилей. «Аварии» совершались с августа 2018 года по февраль нынешнего на территории Минска и области. Злоумышленники причинили ущерб страховой компании на сумму более 73,5 тысяч рублей.

Задержанных поместили в ИВС, их будут судить.