В Минске задержали инсценирующих ДТП для страховых выплат аферистов

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Мошенническую схему с инсценировками ДТП выявили сотрудники десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК.

По информации пресс-службы МВД, правоохранители задержали троих ранее не судимых молодых минчан. Их подозревают в инсценировке как минимум четырех дорожно-транспортных происшествий с участием восьми легковых автомобилей. «Аварии» совершались с августа 2018 года по февраль нынешнего на территории Минска и области. Злоумышленники причинили ущерб страховой компании на сумму более 73,5 тысяч рублей.

Задержанных поместили в ИВС, их будут судить.
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Тэги: ДТП автокаско автострахование Город: Минск

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