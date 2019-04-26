Власти Австралии начали кампанию против диких кошек

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Власти Австралии развернули полномасштабную войну против этих животных. С самолетов сбрасывают сосиски из кенгуру с ядом.

Программа правительства предполагает истребление двух миллионов диких кошек к 2020 году, передает CNN.

Рецепт сосисок разработал главный научный сотрудник департамента биоразнообразия, сохранения видов и достопримечательностей правительства Западной Австралии Дэйв Алгар. Сосиски содержат мясо кенгуру и яд из растения гастролобиум, который смертельно опасен для кошек, поскольку они, в отличие от коренных видов животных Австралии, не успели выработать к нему устойчивость.

Кошки были завезены на континент в XVII веке и стали инвазивным видом. Их признали вредителями и обвинили в вымирании десятков видов млекопитающих, в том числе эндемиков.

В каждом штате Австралии действуют свои правила. Так, в Квинсленде была объявлена награда в семь долларов за каждый кошачий труп.

Эта проблема не является исключительной для Австралии, в соседней Новой Зеландии также пытаются снизить популяцию кошек, а к 2050 году и вовсе от них избавиться.
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Тэги: Австралия дикие кошки убийство животных Персона: Дэйв Алгар

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