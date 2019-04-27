Ковалькова: формат «Чернобыльского шляха» изжил себя

Нынешний формат «Чернобыльского шляха» изжил себя, заявила сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова, выступая 26 апреля в Минске на дискуссии, посвященной проблеме проведения этой ежегодной акции.

Ольга Ковалькова (в центре)

Дискуссию организовала Белорусская антиядерная кампания (БАЯК), в которой участвуют Белорусская партия «Зеленые» и общественное объединение «Экодом».

«Что касается непосредственно массового мероприятия, которое проходило каждый год при участии оппозиционных политических партий, общественных объединений, экологов, то сказать, что формат не изжил себя, наверное, значило бы соврать самому себе. Количество людей, которые выходили [на акцию], с каждым годом становилось все меньше», — констатировала политик.

Снижение численности участников «Чернобыльского шляха», по мнению Ковальковой, может быть связано с тем, что организаторы «не могут предложить что-то интересное и новое».

«Когда приходила на «Чернобыльский шлях» в последние годы, я это ощущала. В принципе, всегда происходило одно и то же», — сказала она.

«Я, наверное, за то, чтобы менять формат, — заявила Ковалькова, — но нельзя отказываться от массовых мероприятий, которые стали частью истории. Наверное, нужно было думать немного раньше о том, какой выбрать формат, чем мы будем наполнять «Чернобыльский шлях» в этом году».

Обсуждение состоялось незадолго до не санкционированного властями шествия от здания Академии наук до памятника жертвам Чернобыля в парке Дружбы народов.