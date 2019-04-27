Лукашенко и Путин в Пекине коротко обсудили ситуацию с грязной нефтью

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти.

«Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу. И, разумеется, я в курсе того, что произошло, но детали мне не известны. Потому что для того, чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Прежде всего, отметил президент России, «нужно, конечно, провести расследование на уровне самой “Транснефти” и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало конкретно и так далее».

«Это расследование проводится сейчас. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное с помощью правоохранительных органов и специальных служб», — цитирует Путина его пресс-служба.