В Бресте снова задержан Дмитрий Бекалюк — противник аккумуляторного завода

В Бресте 27 апреля снова задержан один из лидеров инициативной группы противников аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.

Сотрудники милиции задержали Бекалюка примерно в половину двенадцатого на одной из улиц города.

«Предположительно, причиной задержания Бекалюка стал административный процесс по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), который ведется в отношении него», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

С начала апреля это четвертое задержание активиста. 7 апреля Бекалюка задержали в Ленинском РОВД, куда вызвали повесткой, 14 апреля — на площади Ленина в Бресте, где в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. 15 апреля — в здании суда Ленинского района Бреста, куда активист пришел по повестке.