Премьер России поручил найти и наказать виновных в загрязнение нефти в «Дружбе»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО «Транснефть» в Беларусь и страны Восточной Европы.

Проверку будут проводить специалисты министерств энергетики, промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора. Материалы проверки будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ.


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Медведев поручил «обеспечить наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», а также «представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту».

Накануне в России было заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба». Предварительно установлено, что загрязнитель попал в нефтепровод на участке в Самаре.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: нефтепровод Дружба транзит нефти Персона: Дмитрий Медведев

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