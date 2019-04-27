Премьер России поручил найти и наказать виновных в загрязнение нефти в «Дружбе»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО «Транснефть» в Беларусь и страны Восточной Европы.

Проверку будут проводить специалисты министерств энергетики, промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора. Материалы проверки будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ.

Медведев поручил «обеспечить наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», а также «представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту».

Накануне в России было заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба». Предварительно установлено, что загрязнитель попал в нефтепровод на участке в Самаре.