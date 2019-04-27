Россия может распространить упрощенный порядок получения своего гражданства на всю Украину

Граждане Украины смогут получать гражданство России в упрощенном порядке. Такую вероятность не исключил Владимир Путин, комментируя журналистам в Пекине свое решение об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Луганской и Донецкой областей.

«Это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы всё посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство. Там достаточно уже стареющее население на этих территориях сегодня осталось», — сказал Путин.

По его словам, в ближайшие несколько лет затраты на социальные выплаты новым гражданам России из числа жителей ДНР и ЛНР могут составить около 100 млрд российских рублей.

«Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит», — заявил Путин.

Кроме того, он дал понять, что не видит ничего страшного в том, если кто-то из новых граждан России кроме российской будет получать еще и украинскую пенсию.

«Вы знаете, какой средний уровень пенсий на Украине по старости? Почти в три раза меньше, чем в России. Во всяком случае, то, что мы видим из открытых источников. Поэтому, если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию — дай бог, в российских рублях это шесть тысяч… Если иметь в виду, что люди еще живут под пулями и у них снаряды разрываются время от времени в огородах, то я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых прошли и еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.