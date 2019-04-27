Задержаны активисты «Молодого фронта», собиравшие подписи за отзыв Бабича

Пятеро активистов «Молодого фронта» (организация не зарегистрирована в Беларуси) были задержаны 27 апреля в Логойске.

«Руководителя “Молодого фронта” Дениса Урбановича и еще четырех молодофронтовцев задержали в Логойске», — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

По предварительной информации, активисты собирали подписи с требованием об отзыве из Беларуси российского посла Михаила Бабича.

Задержание производили сотрудники милиции в штатском, сообщает БелаПАН.