Задержаны активисты «Молодого фронта», собиравшие подписи за отзыв Бабича

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Пятеро активистов «Молодого фронта» (организация не зарегистрирована в Беларуси) были задержаны 27 апреля в Логойске.

«Руководителя “Молодого фронта” Дениса Урбановича и еще четырех молодофронтовцев задержали в Логойске», — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

По предварительной информации, активисты собирали подписи с требованием об отзыве из Беларуси российского посла Михаила Бабича.

Задержание производили сотрудники милиции в штатском, сообщает БелаПАН.

 
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Тэги: российский посол Молодой фронт Персона: Павел Северинец Денис Урбанович Город: Логойск

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