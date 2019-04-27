28 апреля бензин в Беларуси опять дорожает на копейку

/ Экономика
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Концерн «Белнефтехим» принял решение о повышении цен на автомобильное топливо.

Фото belorusneft.by

С 28 апреля розничные цены на АЗС увеличиваются на 1 копейку. Бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,53 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,64 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,85 рубля, дизтопливо — 1,64 рубля.

Уже десятое с начало года повышение цен в концерне объясняют существенной разницей в темпах роста между ценой сырой нефти и стоимостью производимой из нее продукции.

«С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 20,1%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 5,9%», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

Предыдущий раз цены на топливо менялись 21 апреля, когда также были увеличены на 1 копейку.
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Тэги: цены на бензин цены на топливо

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