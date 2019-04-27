Сотовых операторов обязали внедрить двойное подтверждение подписки на платные сервисы

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Министерство связи и информатизации инициировало внедрение операторами сотовой связи двойного подтверждения абонентами подписки на развлекательные и рекламные, в том числе платные, услуги мобильных операторов.

«В настоящее время операторами сотовой подвижной электросвязи при оказании своим абонентам дополнительных услуг по предоставлению доступа к ресурсам, размещенным в сети интернет, принимаются меры по организации процедуры заказа услуги так, чтобы минимизировать ошибочные действия абонента по ее заказу», — отмечают в Минсвязи.

Двойное подтверждение при заказе услуг однозначно определит действия абонента и позволит исключить неосознанные или случайные подписки.

Операторы планируют завершить внедрение процедуры двойного подтверждения до 1 июля 2019 года.
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Тэги: сотовые операторы платная подписка

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