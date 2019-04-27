Задержанные в Логойске активисты «Молодого фронта» освобождены

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Освобождены лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Денис Урбанович и еще четыре активиста, которые были задержаны сегодня в Логойске.

Активистов доставили в Минск и развезли по разным райотделам милиции, где в их отношении были составлены протоколы за участие 26 апреля в несанкционированном массовом мероприятии.


«Нельзя запретить быть людьми». Как прошел «Чернобыльский шлях-2019»

Под уличной акцией, очевидно, имеется в виду «Чернобыльский шлях», который прошел в несакционированном формате, так как организаторы отозвали заявку, отказавшись платить за услуги милиции по охране общественного порядка во время акции.

В ходе «Шляха» активисты собирали подписи под требованием от отзыва посла России Михаила Бабича из Беларуси, сообщает Радыё Свабода.
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Тэги: Молодой фронт задержание Персона: Денис Урбанович Михаил Бабич

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