Задержанные в Логойске активисты «Молодого фронта» освобождены

Освобождены лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Денис Урбанович и еще четыре активиста, которые были задержаны сегодня в Логойске.

Активистов доставили в Минск и развезли по разным райотделам милиции, где в их отношении были составлены протоколы за участие 26 апреля в несанкционированном массовом мероприятии.

Под уличной акцией, очевидно, имеется в виду «Чернобыльский шлях», который прошел в несакционированном формате, так как организаторы отозвали заявку, отказавшись платить за услуги милиции по охране общественного порядка во время акции.