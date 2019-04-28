Видеофакт. Как Путин Пасху встречал

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Президент России Владимир Путин в компании премьер-министра Дмитрия Медведева, его жены Светланы и мэра Москвы Сергея Собянина встречал Пасху в храме Христа Спасителя.

Фото пресс-службы Кремля

Молебен совершил патриарх Кирилл.
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Тэги: Пасха Персона: Владимир Путин Дмитрий Медведев Светлана Медведева Сергей Собянин патриарх Кирилл Город: Москва

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