Видеофакт. Как Путин Пасху встречал 28.04.2019 / 09:34 / Мир Просмотров: 1686 A- A+ Президент России Владимир Путин в компании премьер-министра Дмитрия Медведева, его жены Светланы и мэра Москвы Сергея Собянина встречал Пасху в храме Христа Спасителя. Фото пресс-службы Кремля Молебен совершил патриарх Кирилл. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Пасха Персона: Владимир Путин Дмитрий Медведев Светлана Медведева Сергей Собянин патриарх Кирилл Город: Москва Другие материалы на эту тему: Православные отмечают Пасху: что нельзя делать в этот день Где самые большие скидки к Пасхе-2019? Ищем выгоду в Минске, Гомеле, регионах Мітрапаліт Павел. ВЯЛІКДЗЕНЬ. Паўстаў Хрыстос — радасць вечная Дорого яичко ко Христову дню. Православные освящают пасхальные угощения