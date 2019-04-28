Видеофакт. Как Путин Пасху встречал

Президент России Владимир Путин в компании премьер-министра Дмитрия Медведева, его жены Светланы и мэра Москвы Сергея Собянина встречал Пасху в храме Христа Спасителя.

Фото пресс-службы Кремля

Молебен совершил патриарх Кирилл.