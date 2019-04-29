«Боинг» с горящим двигателем: аварийная посадка попала на видео

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Произошло очередное ЧП с самолетом «Боинг». В сети появился ролик аварийной посадки лайнера в крупнейшем аэропорту Йоханнесбурга — Тамбо.

Как сообщает автор видео авиаспоттер @PigSpotter, воздушное судно «Боинг 767» принадлежит Zimbabwe Airways. На кадрах видно, что самолет идет на посадку, а в одном из двигателей регулярно вспыхивает огонь.

К счастью, все закончилось благополучно — никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Причину ЧП должна установить специальная комиссия.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет «Боинг-737» авиакомпании Ethiopian Airlines, совершавший рейс Аддис-Абеба — Найроби. На борту находилось 157 человек. Никто не выжил.
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Тэги: Боинг Zimbabwe Airways аварийная посадка Город: Йоханнесбург

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