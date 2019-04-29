«Боинг» с горящим двигателем: аварийная посадка попала на видео

Произошло очередное ЧП с самолетом «Боинг». В сети появился ролик аварийной посадки лайнера в крупнейшем аэропорту Йоханнесбурга — Тамбо.

Как сообщает автор видео авиаспоттер @PigSpotter, воздушное судно «Боинг 767» принадлежит Zimbabwe Airways. На кадрах видно, что самолет идет на посадку, а в одном из двигателей регулярно вспыхивает огонь.

К счастью, все закончилось благополучно — никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Причину ЧП должна установить специальная комиссия.

Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx — PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) 28 апреля 2019 г.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет «Боинг-737» авиакомпании Ethiopian Airlines, совершавший рейс Аддис-Абеба — Найроби. На борту находилось 157 человек. Никто не выжил.