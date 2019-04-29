В Глубокском районе на пожаре погибла 69-летняя женщина

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В результате пожара, случившегося в минувшее воскресенье в деревне Семенчики (Глубокский район), погибла 69-летняя женщина.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 16:46.

До прибытия пожарных расчетов, соседями из горящего дома был спасен 62-летний хозяин жилища.

Еще на одном пожаре в области — в деревне Озерцы (Россонский район, был спасен 56-летний мужчина.

В настоящее время с ожогами тела 1-3 степени (40%) он находится в реанимации райбольницы.

Ранее Naviny.by писали, что за истекшие дежурные сутки произошли 32 пожара, на которых погибли пять человек.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Глубокое

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