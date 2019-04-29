Кто в Минске получает самую большую зарплату

В Минске начисленная средняя зарплата в марте 2019 года составила 1.544,5 рубля, что на 162,4 рубля, или на 11,7%, больше, чем в феврале 2019 года, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

В январе 2019 года средняя зарплата составила 1.379,5 рубля, что на 187,5 рубля, или на 11,9%, меньше, чем в декабре 2018 года, в феврале — 1.382,1 (+2,6 рубля).

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018-го увеличилась на 5,9%.

Самую высокую зарплату в столице в марте текущего года получили IT-специалисты. Средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 5.652,7 рубля.

В числе наиболее высокооплачиваемых также работники:

горнодобывающей промышленности — 4.124,4 рубля;

воздушного транспорта — 2.657,9;

финансового и страхового сектора — 2.223,9;

химической промышленности — 2.064,1;

телекоммуникационной сферы — 2.052;

нефтепереработки — 1.900;

оптовики — 1.776,2;

архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.742,8;

энергетики — 1.467;

ученые — 1.453,3 рубля.

Самая низкая зарплата в Минске была у работников библиотек, архивов, музеев (698 рублей) и социальных работников (700,1 рубля).

В марте 2019 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 1.252,1 рубля; в строительстве — 1.391,5; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.319,3; розничной торговле — 1.174.5; образовании — 883,7. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.023,5 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области (846,3). В Брестской области средняя зарплата составила 892 рубля, в Витебской — 867 рублей, Гомельской — 930,2 рубля, Гродненской — 892,7 рубля, Минской — 1.051,1 рубля.