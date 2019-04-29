Беларусь одержала победу над литовцами в первом матче ЧМ по хоккею в дивизионе 1

Сборная Беларуси по хоккею успешно начала выступление на стартовавшем сегодня в столице Казахстана чемпионате мира в группе А дивизиона 1.

Фото пресс-службы ФХРБ

Подопечные Андрея Сидоренко одержали волевую победу над командой Литвы — проигрывая в начале стартового периода 0:2, на первый перерыв наши хоккеисты ушли, ведя в счете — 3:2.

Вторая треть прошла без заброшенных шайб, а в заключительном периоде соперники обменялись голами. Итог — 4:3 в пользу Беларуси.

Шайбы забросили: 0:1 — Даниэль Богдзюл (2.52, в меньшинстве), 0:2 — Дайнюс Зубрус (8.23, ассистенты — Эмилиюс Кракаускас, Даниэль Богдзюл), 1:2 — Станислав Лопачук (8.51), 2:2 — Сергей Малявко (15.52, Александр Малявко), 3:2 — Джефф Платт (16.35, Евгений Ковыршин), 4:2 — Никита Феоктистов (43.00, Евгений Лисовец, Ник Бэйлен), 4:3 — Паулюс Гинтаутас (Илья Четвертак, Угнюс Чизас).

Штрафное время: 4 — 4 (Бокун, 33.05, Китаров, 47.54 — Балтруконис, 1.12, Алисаускас, 25.55).

Дальнейшее расписание белорусской сборной:

30 апреля — с Венгрией (начало в 16:30);

2 мая — со Словенией (13:00);

4 мая — с Казахстаном (14:30);

5 мая — с Южной Кореей (13:00).

Две лучшие сборные по итогам турнира выйдут в топ-дивизион чемпионата мира, где выступят в 2020 году, худшая — опустится в группу B первого дивизиона.

Матч Беларусь — Литва был вторым на ЧМ. Турнир стартовал с поединка Венгрия — Южная Корея. Азиатская сборная победила со счетом 5:1.