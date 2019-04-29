Неофициально: за взятку задержан заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин

Задержан заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Nexta.

По неофициальным данным, Втюрин был задержан сотрудниками КГБ несколько дней назад по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

В КГБ данную информацию не комментируют. «Без комментариев», — сказал БелаПАН официальный представитель комитета Андрей Ярош.

В приемной Совета безопасности от комментариев также отказались.

Андрей Втюрин ранее был начальником управления личной охраны Службы безопасности президента, затем возглавлял эту структуру. Должность заместителя главы Совета безопасности занимал с 11 октября 2014 года.

Втюрин родился в 1971 году в Пензе (Россия). В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 году — Академию МВД Беларуси.

С 1992 по 1995 годы занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси.

Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.