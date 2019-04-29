Неофициально: за взятку задержан заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин
Задержан заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Об этом со ссылкой на собственные источники
По неофициальным данным, Втюрин был задержан сотрудниками КГБ несколько дней назад по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.
В КГБ данную информацию не комментируют. «Без комментариев», — сказал
В приемной Совета безопасности от комментариев также отказались.
Андрей Втюрин ранее был начальником управления личной охраны Службы безопасности президента, затем возглавлял эту структуру. Должность заместителя главы Совета безопасности занимал с 11 октября 2014 года.
Втюрин родился в 1971 году в Пензе (Россия). В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 году — Академию МВД Беларуси.
С 1992 по 1995 годы занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси.
Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.