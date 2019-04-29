Подозреваемый в «минировании» ст.м. «Уручье» уже привлекался к ответственности за ложные сообщения

Мужчина, задержанный по подозрению в ложном сообщении о заминировании станции метро «Уручье», ранее дважды привлекался к ответственности за заведомо ложное сообщение.

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Сообщение о заминировании станции «Уручье», по информации Минского метрополитена, поступило 27 апреля в 19:44. В течение двух часов было прекращено движение поездов на станциях «Уручье», «Восток» и «Борисовский тракт». Задержанному 34 года, работает в частной организации изолировщиком.

Это уже третье ложное сообщение о заминировании общественного места в Минске в течение месяца: 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре «Галерея». Все сообщения оказались ложными.