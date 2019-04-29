В Антарктиде исчезла вторая крупнейшая в мире колония пингвинов
В последние годы во второй крупнейшей в мире гнездовой колонии императорских пингвинов почти не появлялось потомство.
По информации журнала
Ученые не сомневаются, что причиной случившегося стали неблагоприятные климатические и погодные изменения в Антарктиде, раннее таяние льда в районе Halley Bay.
Раньше снимки со спутников определяли пингвинью колонию в Halley Bay как одну из крупнейших в мире, там насчитывалось от 14 до 25 тысяч пар этих животных, которые ожидали потомства.