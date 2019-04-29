В Антарктиде исчезла вторая крупнейшая в мире колония пингвинов

В последние годы во второй крупнейшей в мире гнездовой колонии императорских пингвинов почти не появлялось потомство.

По информации журнала Antarctic Science , в 2016–2017 годах из-за уменьшения ледового покрова континента и раннего начала сезона таяния льдин у побережья Антарктиды обитавшая на них колония пингвинов распалась. Часть из них мигрировала в поисках нового места для стоянки из бухты Halley Bay, а другая присоединилась к колонии сородичей, базировавшейся в 55 км к югу в пункте Dawson–Lambton. Год спустя пингвины-мигранты обрели пристанище, но числом они не прибавились — потомства у них практически не оказалось.

Ученые не сомневаются, что причиной случившегося стали неблагоприятные климатические и погодные изменения в Антарктиде, раннее таяние льда в районе Halley Bay.

Раньше снимки со спутников определяли пингвинью колонию в Halley Bay как одну из крупнейших в мире, там насчитывалось от 14 до 25 тысяч пар этих животных, которые ожидали потомства.