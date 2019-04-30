На ближайшие дни объявлен желтый уровень опасности

Погоду на территории Беларуси в последний день апреля будет формировать периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт.

Прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +12..+18°C.

В столице без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха:

утром +5..+7°C;

днем +14..+16°C;

вечером +10..+12°C.

Как сообщили в Белгидромете, утром 30 апреля в отдельных районах Витебской, Минской и Могилевской областей, а 1-2 мая – местами по стране ожидаются заморозки 0..-2°C.