На ближайшие дни объявлен желтый уровень опасности
Погоду на территории Беларуси в последний день апреля будет формировать периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт.
Прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +12..+18°C.
В столице без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха:
- утром +5..+7°C;
- днем +14..+16°C;
- вечером +10..+12°C.
Как сообщили в Белгидромете, утром 30 апреля в отдельных районах Витебской, Минской и Могилевской областей, а 1-2 мая – местами по стране ожидаются заморозки 0..-2°C.