Лукашенко: белорусы с особым воодушевлением отмечают Первомай

По мнению Александра Лукашенко, трудолюбие белорусского народа, верность традициям и любовь к Родине являются залогом дальнейшего развития и процветания страны. Об этом говорится в поздравлении с Праздником труда.

Первомай-2017 в Гомеле / Фото из архива

Он считает, что день 1 Мая «не теряет своей актуальности», являясь символом «солидарности людей разных профессий и поколений».

Лукашенко убежден, что в нашей стране Первомай отмечают с «особым воодушевлением», адресуя слова уважения каждому труженику и трудовому коллективу, а также выражая глубокую признательность ветеранам труда.

Глава государства отметил общую созидательную работу, результатом которой стали «сохранение и модернизация советских промышленных гигантов, создание инновационных производств, динамичное внедрение высоких технологий».