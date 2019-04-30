Качественная нефть поступит на МНПЗ не ранее 4 мая

Качественная российская нефть поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод не ранее четвертого мая, сообщили в государственном концерне «Белнефтехим».

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Как отметили в диспетчерской службе ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 29 апреля уже началась прокачка чистой нефти от станции «Унеча» в сторону белорусско-российской границы и станции «Мозырь».

Сегодня утром качественная нефть находилась на 30-м километре пути.

В «Белнефтехиме» тметили, что теперь будет производиться вытеснение «грязной» нефти (примерно 50 тыс. тонн) с российского участка в резервуарный парк станции «Унеча». С белорусского участка от границы с РФ некачественная нефть (более 120 тыс. тонн) будет вытеснена в резервуарный парк станции «Мозырь».

Как отмечает концерн, с учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 километров от станции «Унеча» до границы) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23:00 второго мая. При этом на станцию «Мозырь» качественная нефть поступит не ранее четвертого мая.

По информации ведомства, урегулирование ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» продолжается. 30 апреля вновь в Минэнерго РФ проходят переговоры представителей концерна «Белнефтехим» и российских нефтяных и нефтетранспортных компаний.

Как сообщалось, в России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин. По его словам, в Самаре, в офисах нескольких частных организаций, проходят следственные действия.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 27 апреля поручил Минэнерго России, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в недельный срок провести проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО «Транснефть» в Беларусь и страны Восточной Европы.

«По результатам проверки обеспечить наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения. Материалы проверки направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — приводит текст поручения сайт правительства России.

«Представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», — поручил Медведев.