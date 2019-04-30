Под Жлобином спасатели достали сельчанина из глубокой ямы, в которой он провел ночь

Около 12 часов провел в глубокой яме 50-летний житель деревни Мормоль, в которую угодил по собственной неосторожности.

Как сообщили местные спасатели, мужчина в воскресенье, 28 апреля, поздно вечером возвращался из соседней деревни, где был в гостях у родственников. Он не заметил оградительную ленту и провалился в яму на глубину четыре метра.

В связи с тем, что у него не было с собой телефона, пришлось ночевать на сырой земле. Лишь утром на следующий день его обнаружили родственники.

Спасатели достали бедолагу из ямы и передали на руки бригаде «скорой». Предположительно у мужчины закрытый перелом правого бедра – в настоящее время он госпитализирован в райбольницу.