Под Жлобином спасатели достали сельчанина из глубокой ямы, в которой он провел ночь
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Около 12 часов провел в глубокой яме 50-летний житель деревни Мормоль, в которую угодил по собственной неосторожности.
Как сообщили местные спасатели, мужчина в воскресенье, 28 апреля, поздно вечером возвращался из соседней деревни, где был в гостях у родственников. Он не заметил оградительную ленту и провалился в яму на глубину четыре метра.
В связи с тем, что у него не было с собой телефона, пришлось ночевать на сырой земле. Лишь утром на следующий день его обнаружили родственники.
Спасатели достали бедолагу из ямы и передали на руки бригаде «скорой». Предположительно у мужчины закрытый перелом правого бедра – в настоящее время он госпитализирован в райбольницу.