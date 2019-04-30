Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов

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Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов, второй тур которых прошел 21 апреля.

Как отмечается, официальные данные установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Под документом свои подписи поставили 15 из 16 членов комиссии, а также уполномоченные представители кандидатов на пост президента.

Таким образом, окончательные итоги выглядят следующим образом:

  • Владимир Зеленский – 73,22% (13 млн 541 тыс. 528 избирателей);
  • Петр Порошенко – 24,45% (4 млн 522 тыс. 450);
  • недействительные бюллетени – 2,31%.

Чтобы вступить в должность, Зеленский должен пройти процедуру инаугурации, дату которой назначает Верховная рада.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский

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