Экс-министр иностранных дел Беларуси: заявления Бабича и реакция на них белорусского МИД непрофессиональны

Посол России в Беларуси, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений Михаил Бабич, резко комментируя высказывания Александра Лукашенко, не владеет дипломатической этикой. Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси в 1997—1998 годах Иван Антонович 30 апреля в Москве на экспертном семинаре «Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности». Видеотрансляцию семинара ведет его организатор — Российский совет по международным делам.

Все министры иностранных дел суверенной Беларуси: Иван Антонович третий справа

«Это была грубейшая его (Бабича. — БелаПАН.) ошибка — делать подробные расчеты, что дала Россия, не сказав, что могла дать и что дала Беларусь России», — считает эксперт.

«Я должен также сказать, что реакция белорусского МИДа была абсолютно непрофессиональной. Она не учитывала той тонкости, если хотите, нежности в российско-белорусских отношениях, которой может навредить любое слово», — отметил Антонович.

Экс-министр считает, что в продолжении полемики между внешнеполитическими ведомствами двух стран «есть большая угроза, что это нанесет колоссальный удар поддержке российско-белорусского союза в широких кругах российской и белорусской общественности».