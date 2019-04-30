Беларусь обыграла Венгрию на ЧМ-2019 по хоккею

Вторую победу одержала национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в группе А дивизиона I. Турнир проходит в столице Казахстана.

30 апреля на «Барыс-Арене» команда Андрея Сидоренко обыграла сборную Венгрии — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Отличились Никита Феоктистов, Евгений Лисовец и Джефф Платт (в большинстве 5 на 3). Пропустили белорусы в меньшинстве после удаления Кристиана Хенкеля. Ворота защищал Дмитрий Мильчаков.

В стартовом матче белорусы победили сборную Литвы — 3:2.

После двух игровых дней чемпионата мира лидируют сборные Южной Кореи и Беларуси, одержавшие по две победы.

1 мая в Нур-Султане состоится только один матч — Казахстан — Литва. Сборная Беларуси 2 мая встретится со Словенией (13:00).