Украина достроит стену на границе с Россией к 2021 году
Стоимость стены составляет около 150 млн долларов.
Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.
«В течение 2015–2018 годов было выделено 1,3 млрд гривен (50 млн долларов — ред.). В 2019 уже более 60 млн грн. За эти средства почти завершены работы в Харьковской области (осталась система видеонаблюдения на отдельных участках), начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области. Позже эта система органично дополнит систему „интеллектуального границы“, о которой мы с вами сейчас говорим», — рассказал Цигикал в интервью
Ранее в ГПС заявляли, что проект «Стена» на границе с РФ реализован на 30%. При этом на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.
Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.