Украина достроит стену на границе с Россией к 2021 году

Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Фото: ГПСУ

«В течение 2015–2018 годов было выделено 1,3 млрд гривен (50 млн долларов — ред.). В 2019 уже более 60 млн грн. За эти средства почти завершены работы в Харьковской области (осталась система видеонаблюдения на отдельных участках), начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области. Позже эта система органично дополнит систему „интеллектуального границы“, о которой мы с вами сейчас говорим», — рассказал Цигикал в интервью censor.net.ua .

Ранее в ГПС заявляли, что проект «Стена» на границе с РФ реализован на 30%. При этом на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.