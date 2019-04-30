ФК «Витебск» прошел минское «Динамо» и сыграет в финале Кубка страны

Витебчане сыграли в Минске в нулевую ничью, но благодаря голу в первом матче вышли в финал Кубка Беларуси.

После финального свистка болельщики динамовцев скандировали в адрес главного тренера Романа Пилипчука «Уходи» и «Домой».

«Хочется извиниться перед болельщиками. На такое безволье сложно смотреть. Хотя мы не пропустили. Но в то же время беззубо сыграли впереди», — сказал Пилипчук на пресс-конференции.

Финальный поединок пройдет в Витебске 26 мая с «Шахтером» или «Ислочью». Первый матч между соперниками завершился ничьей 2:2. В случае победы «Шахтера», «Витебск» проходит в Лигу Европы, т.к. клуб занял четвертое место в чемпионате. В ином случае придется побеждать в финале.