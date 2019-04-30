Прокуратура Бреста вынесла предупреждение пяти противникам строительства аккумуляторного завода

В прокуратуру Бреста вызвали пятерых противников строительства аккумуляторного завода, в том числе правозащитника Романа Кисляка.

Как сообщил правозащитник, вызов коснулся тех, кто в первой половине дня 29 апреля в социальных сетях и мессенджерах распространил информацию о том, что 1 мая в Бресте в парке Воинов-Интернационалистов состоится митинг «Брестчане против свинца».

«Мы имели на это право сразу же после подачи 19 апреля в Брестский горисполком уведомления о проведении митинга. В случае его запрета власти в соответствии с законом обязаны не позже чем за пять дней до акции проинформировать об этом организаторов. На утро 29 апреля никаких сообщений из горисполкома не было. Я как один из заявителей получил по почте письмо горисполкома о запрете митинга только вечером 29 апреля», — отметил правозащитник.

По словам Кисляка, несмотря на это, всем пятерым в прокуратуре вынесли официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях».

«Мы не нарушали законов и данные предупреждения воспринимаем как попытку запугать тех, кто выступает против аккумуляторного завода, — заявил правозащитник. — Сегодня я обратил внимание заместителя прокурора Бреста на нарушение горисполкомом в данном случае закона „О массовых мероприятиях“».