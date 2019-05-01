Видеообзор. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

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Амстердамский «Аякс» продолжает удивлять футбольную Европу. Во вторник голландцы сделали большой шаг на пути к финалу Лиги чемпионов УЕФА.

Судьбу поединка в Лондоне решил гол Донни ван де Беека на 15-й минуте.

В футболе бывало всякое, поэтому повременим отправлять «Аякс» в финал – все решится в ответной встрече в Амстердаме 8 мая.

Сегодня на «Камп Ноу» начнут двухматчевое противостояние «Барселона» и «Ливерпуль». Букмекеры фаворитом называют новоиспеченного чемпиона Испании:

  • победа хозяев – 1,69-1,90;
  • ничья – 3,65-3,80;
  • победа гостей – 4,00-4,20.

Напомним, финал пройдет 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

 

Фото из официального Твиттера «Аякса»
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Тэги: Лига чемпионов Персона: Донни ван де Беек Город: Лндон

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