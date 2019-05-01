Белорусский рубль — в тройке лидеров в бывшем СССР по укреплению к доллару

На 2,36% (с 2,1598 до 2,1089) снизился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-апреле 2019 года. Это третий показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2018 года и 30 апреля 2019 года.

Впереди Россия, где доллар подешевел на 6,88% (с 69,4706 до 64,6917 рубля) и Украина — на 3,86% (с 27,688264 до 26,619328 гривны).

За Беларусью расположились Армения со снижением официального курса доллара на 0,68% (с 483,75 до 480,48 драма) и Казахстан — на 0,59% (с 384,20 до 381,94 тенге).

Курс доллара не изменился в Азербайджане (1,7 маната), Кыргызстане (69,85 сома) и Туркменистане (3,5 маната).

В Таджикистане он вырос на 0,10% (с 9,4296 до 9,4393 сомони), в Грузии — на 0,90% (2,6766 до 2,7007 лари), Узбекистане — на 1,27% (с 8.339,55 до 8.445,49 сума), Латвии, Литве и Эстонии — на 2,06% (с 0,8734 до 0,8914 евро) и Молдове — на 4,37% (с 17,1427 до 17,8918 лея).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе-апреле не изменился (16,1 рубля).

В апреле доллар в Беларуси подешевел на 0,92%. Это третье место после Украины (2,31%) и Армении (1,23%). В России курс американской валюты снизился на 0,07%, в Азербайджане и Туркменистане — не изменился, в Кыргызстане — вырос на 0,001%, в Таджикистане — на 0,01%, Латвии, Литве и Эстонии — на 0,15%, Грузии — на 0,35%, Казахстане — на 0,50%, Узбекистане — 0,66%, Молдове — на 3,36%.

По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).