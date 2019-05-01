Видеофакт. Роналду купил новую модель Bugatti — самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Ронадлду приобрел за 11 млн евро автомобиль марки Bugatti — La Voiture Noire (черная машина) который считается самым дорогим автомобилем в мире.

Фото: скриншот из видео Shmee 150

Как сообщает РБК со ссылкой на La Stampa, Роналду сможет получить машину не ранее, чем через два года — до этого будет проводиться ее отладка.

Bugatti представила новую модель на Женевском автосалоне, который проходил в марте. Автомобиль способен развивать скорость до 420 км/ч, мощность мотора — 1500 лошадиных сил.

По данным рейтинга Forbes, в 2017 году общий доход футболиста составил 108 млн долларов. Из них 61 млн — это зарплата и бонусы, а 47 млн долларов — доходы от рекламы.