Реорганизация: плюсы и минусы для белорусского бизнеса

Такой проверенный инструмент реструктуризации бизнеса, как реорганизация, в нашей стране стал эффективным способом ухода от долгов. Почему так происходит и какое есть решение?

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Недобросовестные реорганизации приобрели в Беларуси массовый характер, что моментально отразилось на активности кредиторов и судебной практике.

Суды взяли на себя инициативу и вступили в борьбу с лжереорганизациями. Стараясь помочь обманутым кредиторам, судебная практика на протяжении 2017-2018 годов любые сомнения в добросовестности реорганизации трактовала в пользу кредитора: дескать, кредитор всегда прав, а должник всегда злоупотреблял правом на реорганизацию.

Как следствие, в стране было принято огромное количество решений о признании реорганизаций недействительными. Неудивительно, что самый популярный вопрос от бизнеса к юристам звучит так: «Как нам провести реорганизацию правильно, а то такое ощущение, что вообще нельзя даже думать о ней?».

С принятием постановления Пленума Верховного Суда Беларуси от 20.12.2018 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении судами экономических дел, связанных с государственной регистрацией и ликвидацией (прекращением деятельности) субъектов хозяйствования» подход судов кардинально изменился.

Оспорить реорганизацию кредиторы сейчас не в состоянии, поэтому вопрос о том, как кредитору защититься в случае, если ему попался недобросовестный должник, набирает новые обороты. В этой связи тема реорганизации не теряет свою актуальность и постоянно обсуждается бизнес-сообществом.

Для чего и как правильно использовать реорганизацию, чему уделить внимание при реорганизации, чтобы в последующем не возникло проблем, какие здесь есть «подводные камни», что происходит сейчас в судебной практике и чего ожидать в ближайшем будущем, как защитить свои права кредитору?