Этой ночью возможны заморозки, а завтра - дожди

В ночь на 2 мая территория Беларуси в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта, сообщает Белгидромет .

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А вот днем страна окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ночью и утром по юго-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах днем возможны грозы.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 2 мая местами по Беларуси ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами заморозки до 0..-2°С; максимальная днем от +12°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку.