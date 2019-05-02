Жалобщицу из Березовки сбросили с третьего этажа

Инцидент произошел 1 мая в общежитии на улице Школьной в Березовке Лидского района.

Фото: sk.gov.by

По сообщению УСК по Гродненской области, 50-летнюю местную жительницу вытолкнула из окна 43-летняя соседка.

Три женщины были на общей кухне. Подозреваемая вешала только что постиранные вещи. В этот момент к ней подошла соседка и стала жаловаться на жизнь. Та сетовала на проблемы и вскользь сказала, что хочет умереть. Женщина, которая вешала белье, с ее же слов, не выдержала и толкнула жаловавшуюся в проем окна. Потерпевшая упала вниз головой с третьего этажа на бетон. Она скончалась после госпитализации.

На подозреваемую завели уголовное дело.