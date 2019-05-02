Священники призвали объявить папу Римского еретиком

Группа католических священников призвала епископов осудить папу Франциска за его позицию по ряду церковных вопросов.

Среди подписавших письмо числится 70-летний британский священник-доминиканец Эйдан Николс, который является одним из наиболее авторитетных богословов в англоязычном мире, передает католический сайт LifeSiteNews .

Группа священников обвинила понтифика в чрезмерном либерализме в ряде вопросов: например, абортов и гомосексуализма.

«Мы принимаем эту меру как последнее средство, чтобы отреагировать на накапливающийся вред, вызванный словами и действиями папы Франциска в течение нескольких лет, которые привели к одному из худших кризисов в истории католической церкви», — написано в письме.

Официальная реакция Ватикана на письмо отсутствует.