Священники призвали объявить папу Римского еретиком

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Группа католических священников призвала епископов осудить папу Франциска за его позицию по ряду церковных вопросов.

Среди подписавших письмо числится 70-летний британский священник-доминиканец Эйдан Николс, который является одним из наиболее авторитетных богословов в англоязычном мире, передает католический сайт LifeSiteNews.

Группа священников обвинила понтифика в чрезмерном либерализме в ряде вопросов: например, абортов и гомосексуализма.

«Мы принимаем эту меру как последнее средство, чтобы отреагировать на накапливающийся вред, вызванный словами и действиями папы Франциска в течение нескольких лет, которые привели к одному из худших кризисов в истории католической церкви», — написано в письме.

Официальная реакция Ватикана на письмо отсутствует.
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Тэги: Ватикан Католическая церковь папа римский Персона: Эйдан Николс папа Франциск Город: Ватикан

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