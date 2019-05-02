Лукашенко: выборы в парламент должны пройти достойно, красиво и честно

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На активное участие профсоюзов в избирательной кампании по выборам депутатов парламента рассчитывает президент Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 мая на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Парламентские выборы состоятся в этом году. ЦИК предлагает провести их 17 ноября.

«От предвыборной кампании далеко не уходите — вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу (независимо, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные). Мы должны достойно, красиво и честно организовать этот процесс», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

«Мы находимся в таком довольно обширном электоральном цикле — парламентские, а потом президентские выборы. И вы прекрасно понимаете, что более организованной, сплоченной организации, чем наши профсоюзы, в Беларуси ничего нет», — сказал глава государства.

Он высказался за «широкое и активное вовлечение профсоюзов в избирательные процессы, особенно на стадии парламентских выборов».


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«Это касается в первую очередь работы в избирательных комиссиях, где основу традиционно составляют учителя, врачи, члены ФПБ. Очень хотелось бы, чтобы вы оказали поддержку местным властям при формировании комиссий и организации всего предвыборного процесса», — заявил Лукашенко.

По его мнению, представителям профсоюзов следует активно выдвигать свои кандидатуры.

«Это опытные люди, представители трудовых коллективов. Таких людей надо поднимать и выдвигать — хороших специалистов, которые могли бы работать в парламенте. Вы работали в парламенте, знаете, что это нелегкий труд, — сказал он, обращаясь к Орде. — Поэтому нам очень важно, чтобы там были толковые люди».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Михаил Орда

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