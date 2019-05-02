Зеленский поставил Путину жесткие условия

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поставил достаточно жесткие условия российскому руководству по поводу дальнейшего сотрудничества.

На своей странице в социальной сети Зеленский написал, что долго думал по поводу тезиса «много общего» между Украиной и Россией и пришел к выводу, что общего после аннексии Крыма и оккупации части территорий Донбасса осталась только граница.

По словам избранного президента, поиски «общего» между двумя странами можно будет начинать только после того, как Россия вернет Украине контроль за границей.