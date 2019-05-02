Министр связи прокомментировал информацию об аресте главы «Белтелекома»

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган не обладает официальной информацией о якобы произошедшем задержании главы «Белтелекома».

«Понятно, что вопрос волнует многих. Официальной информации у меня на данный момент нет», — заявил Шульган 2 мая на пресс-конференции в Минске.

В то же время он отметил, что показатели деятельности «Белтелекома» «достаточно высоки и каких-то нареканий у Министерства связи нет».

Информация о задержании гендиректора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова появилась в СМИ 29 апреля, однако официально ее никто не подтвердил.

Сиводедов был назначен руководителем «Белтелекома» в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам.

РУП «Белтелеком» — крупнейший белорусский государственный оператор связи. Осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.

В обязанности гендиректора компании входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов и защиты информации.