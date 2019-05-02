Беларусь не пойдет по пути России в плане обеспечения устойчивой работы байнета

Беларусь не планирует идти по пути России в плане принятия закона об обеспечении устойчивой работы национального сегмента интернета. «Таких планов у нас нет», — заявил министр связи и информатизации Константин Шульган 2 мая на пресс-конференции в Минске.

При этом, по его словам, принятие закона об устойчивой работе Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры интернета не отразится на работе белорусского сегмента глобальной сети.

«Но даже такой подход — белорусский, российский и прочий интернет — это не совсем правильно как с точки зрения пользователя, так и технической. Ведь интернет — это всемирная паутина. Вырывать кусками, я считаю, это не совсем правильно. И я считаю, что границ для обмена информацией в наше время быть не должно», — отметил министр.

«Безусловно, кто-то страхуется в плане безопасности систем. Мы тоже над этим работаем, потому что не все думают о чем-то только хорошем. И здесь всегда нужно понимать, что одна из самых важных сторон информационных систем — это обеспечение их безопасности», — дополнил Шульган.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием парламенту и народу 19 апреля высказался против идеи изоляции национального интернета.

«Если кто-то — а ко мне приходят разные люди с предложениями — хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать — это все чепуха. Надо в интернете работать. И когда вы, чиновники и прочие, кто за это получает деньги, работая в интернете до изнеможения, приедете и будете умирать, тогда приходите и предлагайте закрывать интернет. Но вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить. Не та ситуация. В стране не та обстановка, чтобы всех душить», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об устойчивом российском сегменте интернета, предусматривающий возможность изоляции Рунета. В соответствии с этим документом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой — обеспечение «надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия». Закон «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом определены правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.