В Калинковичском районе в колодце утонул 4-летний ребенок
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Маленький ребенок утонул в техническом колодце в Калинковичском районе (Гомельская область).
Трагедия произошла в понедельник, 30 апреля.
По данным правоохранителей, мальчик играл в прятки с друзьями. В какой-то момент он исчез из поля зрения матери, которая все время находилась рядом.
Женщина начала поиски, к которым подключились ее родственники.
Тело ребенка было обнаружено в техническом колодце. Реанимационные мероприятия не помогли – мальчик погиб.