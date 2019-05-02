В Калинковичском районе в колодце утонул 4-летний ребенок

Маленький ребенок утонул в техническом колодце в Калинковичском районе (Гомельская область).

Трагедия произошла в понедельник, 30 апреля.

По данным правоохранителей, мальчик играл в прятки с друзьями. В какой-то момент он исчез из поля зрения матери, которая все время находилась рядом.

Женщина начала поиски, к которым подключились ее родственники.

Тело ребенка было обнаружено в техническом колодце. Реанимационные мероприятия не помогли – мальчик погиб.