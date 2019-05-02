В Калинковичском районе в колодце утонул 4-летний ребенок

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Маленький ребенок утонул в техническом колодце в Калинковичском районе (Гомельская область).

Трагедия произошла в понедельник, 30 апреля.

По данным правоохранителей, мальчик играл в прятки с друзьями. В какой-то момент он исчез из поля зрения матери, которая все время находилась рядом.

Женщина начала поиски, к которым подключились ее родственники.

Тело ребенка было обнаружено в техническом колодце. Реанимационные мероприятия не помогли – мальчик погиб.
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Тэги: дети утонул мальчик Город: Калинковичи

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