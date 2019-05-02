Казахстан обыграл Южную Корею на ЧМ-2019 по хоккею в первом дивизионе

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Сборная Казахстана одержала третью победу подряд на домашнем чемпионате мира по хоккею в группе А первого дивизиона. Турнир проходит в Нур-Султане.

2 мая на «Барыс-Арене» тренируемая белорусским специалистом Андреем Скабелкой казахстанская сборная обыграла одного из основных своих конкурентов команду Южной Кореи — 4:1.

Ранее сборная Казахстана одержала победы над командами Словении — 3:2 и Латвии — 3:1.

В турнирной таблице Казахстан сравнялся со сборной Беларуси — по 9 очков после трех матчей. Южная Корея с 6 очками после трех игр опустилась на третью строку.

Сборной Казахстана предстоят встречи с Беларусью (4 мая) и Венгрией (5 мая), Южная Корея сыграет с Литвой (4 мая) и Беларусью (5 мая).

В элитный дивизион выйдут две лучшие сборные.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019 Персона: Андрей Скабелка Город: Нур-Султан

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