На завтра объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Из-за сильного ветра в пятницу в Беларуси объявлен желтый уровень опасности.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Белгидромете, ожидается западный ветер, юго-западный порывистый, утром и днем в отдельных районах до сильного.
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Тэги: ветер погода

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