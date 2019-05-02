На завтра объявлен желтый уровень опасности 02.05.2019 / 19:39 / Общество Просмотров: 189 A- A+ Из-за сильного ветра в пятницу в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Фото pixabay.com Как сообщили в Белгидромете, ожидается западный ветер, юго-западный порывистый, утром и днем в отдельных районах до сильного. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ветер погода Другие материалы на эту тему: Один хороший зимний день. Солнце над Минском Какой зимы ждать после такой теплой осени? В погоне за солнцем. Последние теплые выходные Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона