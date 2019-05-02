Треть белорусов пользуется технологией 4G, — глава Минсвязи

В Беларуси технологией связи и передачи данных 4G активно пользуются более 3,1 млн абонентов, заявил министр связи и информатизации Константин Шульган 2 мая на пресс-конференции в Минске.

«Хотелось бы, чтобы этой технологией пользовалось больше абонентов и это — задача ближайшего будущего», — подчеркнул он. Министр отметил, что в целом абонентов сотовой связи в стране сейчас насчитывается 11,5 миллиона. «То есть, абонентов уже больше, чем жителей Беларуси в целом», — подчеркнул Шульган.

При этом, по его словам, услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G) охвачено 75,7% населения республики. Эти услуги доступны в Минске, всех областных и районных центрах, а также иных населенных пунктах с численностью жителей более 50 тысяч.

«Дальнейшее развитие сетей сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения (LTE) будет осуществляться путем расширения территории оказания услуг за счет строительства новых базовых станций», — сказал глава Минсвязи.

Сеть LTE Advanced (4G) в Беларуси запустили в коммерческую эксплуатацию 17 декабря 2015 года. Ее строительством занимается подконтрольный государству инфраструктурный оператор beCloud (СООО «Белорусские облачные технологии») для последующего предоставления ее в пользование операторам «МТС», life:) и velcom.

LTE-частоты инфраструктурному оператору предоставлены эксклюзивно. beCloud обслуживает сеть, распределяя между операторами на равных условиях доступ к инфраструктуре. При этом он не работает с абонентами напрямую: услуги и тарифы определят сами операторы.

Воспользоваться услугами инфраструктурного оператора LTE-сети смогут не только мобильные операторы. Его клиентами смогут быть и компании, желающие стать виртуальными операторами, и интернет-провайдеры без голосовой связи.

В соответствии с решением госкомиссии по радиочастотам при Совете безопасности beCloud проводит опытную эксплуатацию радиоэлектронных средств подвижной службы системы сотовой подвижной электросвязи стандарта LТE/LТE-Advanced Pro и IMT-2020 (5G NR Non-Standalone). Это название неавтономной архитектуры 5G, которая будет использоваться на первой стадии, когда компании будут использовать существующие базовые станции LTE. Опытная эксплуатация должна завершиться 30 июня 2019 года.