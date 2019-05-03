На должность пресс-секретаря Зеленского поступило более трех тысяч резюме

На должность пресс-секретаря новоизбранного президента Украины поступило более 3000 резюме.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос «Українських Новин» .

«Сейчас на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3000 резюме — от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», — говорится в ответе.

Среди кандидатов — профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.