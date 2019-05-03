На должность пресс-секретаря Зеленского поступило более трех тысяч резюме

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На должность пресс-секретаря новоизбранного президента Украины поступило более 3000 резюме.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос «Українських Новин».

«Сейчас на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3000 резюме — от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», — говорится в ответе.

Среди кандидатов — профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

Пресс-секретарь Зеленского должен владеть как минимум украинским, русским и английским языками, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть работоспособным и готовым работать круглосуточно.

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Тэги: пресс-секретарь вакансия выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Город: Киев

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