Песни военных лет будут звучать 8 мая в Большом театре Беларуси

Большой театр Беларуси по традиции накануне Дня Победы организует праздничный концерт. Он состоится 8 мая.

В этом году со сцены будут звучать песни «Священная война», «Баллада о солдате», «Синий платочек», «Эх, дороги…», «На безымянной высоте», «Нам нужна одна Победа», «Смуглянка», «Майский вальс», «День Победы» и другие.

В концерте примут участие солисты белорусского Большого: народные артисты Беларуси Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Владимир Петров, заслуженные артисты Республики Беларусь Оксана Якушевич, Елена Сало, Станислав Трифонов, Андрей Валентий, Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Ирина Кучинская, Татьяна Гаврилова, Илья Сильчуков, Александр Михнюк и многие другие, артисты хора и оркестра. За дирижерским пультом — Олег Лесун. Режиссер — Дарья Потатурко.

Минчан, которые на большие выходные не уезжают из города, Большой театр приглашает к себе.

5 мая здесь покажут балет Адольфа Адана «Жизель, или Вилисы» — мистическую историю любви. В главных партиях — Людмила Хитрова и Игорь Артамонов. За дирижерским пультом — Николай Колядко.

А 6 мая на главной сцене театра прозвучат известнейшие романсы «Дорогой длинною», «Я вас любил…», «Очаровательные глазки», «Не пой, красавица, при мне…», романс из кинофильма «Дни Турбиных», «Гори, гори, моя звезда…», «Любовь и разлука», «Только раз…». Исполнять их будут Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Елена Шведова, Елена Бунделева, Татьяна Третьяк, Екатерина Головлёва, Елена Сало, Елена Таболич, Анна Гурьева, Наталья Акинина, Марина Лихошерст, Марина Аксёнцова, Василий Ковальчук, Владимир Петров, Дмитрий Капилов, Александр Кеда, Владимир Громов, Олег Мельников, Сергей Лазаревич. За дирижерским пультом — Иван Костяхин.

В это же день на Камерной сцене — концерт «АЛЬТернатива»: хиты классической музыки в исполнении артистов оркестра группы альтов. В программе — произведения Генделя, Ролла, Баха, Бетховена, Бруха, Боуэна, Юона, Хачатуряна.