От 111 долларов. В Грузии ввели штрафы за сексуальные домогательства

Соответствующий пакет поправок к Кодексу административных правонарушений и Трудовому кодексу принят Парламентом Грузии в третьем, окончательном чтении.

Сексуальные домогательства определяются документами как использование фраз сексуального характера, демонстрация гениталий и физическое поведение сексуального характера, передает radiosvoboda.org .

За повторное сексуальное домогательство в течение года человеку грозит штраф в размере 185 долларов или исправительные работы сроком на год.

Штраф от 183 до 294 долларов будет накладываться на нарушителя, который домогался к несовершеннолетнему лицу, беременной женщине или в присутствии детей. Рецидив будет наказываться штрафом в размере от 293 до 367 долларов или арестом сроком до 10 дней.