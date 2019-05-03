«Главное, чтобы трещин не было». Как Лукашенко открывал вторую полосу в минском аэропорту

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3 мая в Национальном аэропорту Минск была торжественная открыта вторая взлетно-посадочная полоса, способная принимать воздушные суда любых типов. Красную ленточку перерезал глава государства.

 

 

Александр Лукашенко рассказал, что уже успел воспользоваться новой полосой — с нее взлетал и на нее приземлялся президентский «Боинг» в ходе недавней поездки главы государства в Пекин.

«Не секрет, что с этой полосы я уже взлетал и ночью приземлялся. И спросил у своего пилота. Ну и что? Он говорит: “Я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах”. Значит, можем. И построили мы ее не за 600 миллионов, а примерно в три раза дешевле. Это величайшее наше достижение. Это говорит о том, что мы можем всё, только надо настроиться на то, чтобы это сделать. И мы это с вами сделали», — сказал Лукашенко.

По его словам, «уже приятно приземлиться в Минске». Но сейчас «будем модернизировать и дальше достраивать для людей. Нам надо строить, комплекс этот до ума доводить. Ну, вы мне предложите… Что-то надо нам, какую-то фишку надо нам добавить здесь. Всё вроде удобно, хорошо, но нет фишки, как в других государствах».

Глава государства поблагодарил строителей. «Спасибо вам за то, что вы сделали. Казалось бы, невозможное, с точки зрения нашего правительства. Молодцы, не подвели! Теперь главное, чтобы трещин не было на полосе» — отметил Лукашенко.

 

 

Видео пресс-службы президента Беларуси
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Тэги: Национальный аэропорт Персона: Александр Лукашенко

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